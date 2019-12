Gennaro Gattuso wordt de nieuwe trainer van Dries Mertens bij Napoli

Gennaro Gattuso is de opvolger van de dinsdagavond ontslagen Carlo Ancelotti bij de woelige Italiaanse eersteklasser Napoli, de werkgever van Rode Duivel Dries Mertens, zo maakte de club woensdag bekend.

Gattuso was als speler één van de steunpilaren van het AC Milan. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport krijgt Gattuso een contract tot eind juni. Als de 41-jarige Italiaan bij de eerste vier eindigt en hiermee Champions League voor volgend seizoen veiligstelt, wordt zijn contract met twee jaar verlengd.

Gattuso zat iets meer dan een halfjaar zonder werk nadat eind vorig seizoen zijn contract bij het krasselende AC Milan in onderling overleg werd stopgezet. De voormalige international was achttien maanden in San Siro aan de slag geweest. In november 2017 werd hij er aangesteld als vervanger van de ontslagen Vincenzo Montella, toen de club na veertien speeldagen pas op de zevende plaats stond. Uiteindelijk loodste hij de Rossoneri met een zesde stek in de Serie A toch nog richting de Europa League. In de bekerfinale werd er kansloos verloren van Juventus.

De 41-jarige Gattuso is een echt Milanees clubicoon en speelde in zijn carrière meer dan tien seizoenen voor de club. Na zijn spelerscarrière was de wereldkampioen van 2006 ook nog jeugdtrainer in Milaan. Als coach is zijn erelijst nog volledig blanco.