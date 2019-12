België moet tien kinderen van Syriëstrijders helpen terugkeren, op straffe van dwangsom van 5.000 euro

De Belgische Staat moet tien kinderen van Syriëstrijders helpen terugkeren naar ons land. Als dat niet gebeurt, moet België een dwangsom van 5.000 euro betalen, per dag én per kind. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslist.

Vier Belgische Syriëstrijders die vast zitten in kampen in het noorden van Syrië, hadden een kort geding ingespannen tegen de Belgische Staat. Het gaat om de Antwerpse Nadia Beghouri (28), de Oost-Vlaamse bekeerlinge Jessie Van Eetvelde (41), de Antwerpse Sabah Hammani (28), en de Syriëstrijder Adel Mezroui (23) uit Kapellen. Die laatste werd vorige week nog geïnterviewd door een VTM-journalist in de gevangenis van Al-Hasakah.

Adel Mezroui Foto: VTM

De vier eisten van de Belgische Staat dat zij, samen met hun tien kinderen, door ons land zouden gerepatrieerd worden. Anders eisten ze een vergoeding van 7.500 euro, per persoon en per dag.

De Brusselse rechtbank gaat daar nu gedeeltelijk op in: de tien kinderen moeten geholpen worden. Niet de ouders: de ouders hebben zelf de keuze gemaakt om te vertrekken, ze kunnen nu niet hun kinderen gebruiken om hun terugkeer te eisen.

Dwangsom van 5.000 euro

Jessie Van Eetvelde Foto: VRT

België moet de tien kinderen binnen de zes weken consulaire bijstand verlenen, in het noorden van Syrië. Daarnaast moeten de tien kinderen binnen de zes weken de nodige identiteits-, administratieve- en/of reisdocumenten bezorgen, “die hen in staat stellen om onder begeleiding vanuit Syrië naar België ter reizen en regelmatig België binnen te komen.”

Als België daar niet aan voldoet, moet er een dwangsom van 5.000 euro, pér kind en per dag. In totaal gaat het dus om 50.000 euro per dag voor de groep.

Resultaatsverbintenis

Opmerkelijk: de rechter zegt dus niet letterlijk dat België de kinderen zelf moet ophalen. “De rechter vindt dat hij dat niet kan opleggen aan de Belgische Staat”, zegt advocaat Mohamed Ozdemir, die het kort geding met Abderrahim Lahlali aanspande. “De rechtbank vindt de manier waarop de kinderen moeten terug gehaald worden, een politieke beslissing. Dat valt onder het beleid.”

“Maar wij lezen hier wel een resultaatsverbintenis in”, zeggen de twee advocaten. “Volgens deze beslissing moet België hen wel terughalen, op welke manier dan ook.”

De vraag is wat de Koerden zullen doen, die nu de kinderen opvangen. “Zij hebben altijd gezegd dat ze de moeders en de kinderen samen wilden zien terugkeren”, zegt Ozdemir. “Maar België mag zich achter die houding niet verschuilen.”