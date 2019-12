Al 200 dagen ‘Mens erger je niet’: het moeilijke vervolg op de verkiezingen in 30 citaten

Op dag 1 zei Elio Di Rupo al waar de oplossing voor hem lag: bij de kracht en de wil van CD&V, Open VLD, Groen en SP.A om in een regering zonder Vlaamse meerderheid te stappen. Maar vandaag, 200 dagen na de verkiezingen, is een landing nog niet meteen in zicht. Intussen blijft het wel veto’s, verklaringen, eisen en meningen regenen. Een terugblik op 200 dagen ‘Mens erger je niet’ in 30 quotes.