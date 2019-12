Philippe Clement verrast: Vlietinck in de basis tegen Real Madrid, ook Tau en Kossounou starten bij Club Brugge

Het was schuiven voor Philippe Clement, maar hij is eruit geraakt. De coach mist Mata en Diatta na hun rode kaarten tegen Galatasaray, hun vervangers heten Kossounou en Vlietinck. Vooraan moeten Dennis en Tau voor de doelpunten zorgen, terwijl Balanta op het middenveld de voorkeur krijgt op Mats Rits.

De keuze voor Vlietinck is heel opvallend. De flankspeler kwam dit seizoen nog maar drie keer in actie, waarvan eenmaal in de basis. Sinds begin september zat hij echter niet meer in de selectie, op de bekermatch tegen Oostende vorige week na. Nu krijgt Vlietinck prompt zijn kans in de basis.

Bij het reeds geplaatste Real moet Zidane noodgedwongen met een halve B-ploeg starten, door de blessures van onder meer Hazard en Marcelo. Daarnaast krijgen Courtois en Benzema rust, kapitein Ramos reisde zelfs niet mee af.

Brugge: Mignolet; Kossounou, Mechele, Deli; Vlietinck, Balanta, Vormer, Vanaken, Sobol; Dennis, Tau

Opstelling Real Madrid: Aerola, Odriozola, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Isco, Rodrygo, Vinicius Jr, Jovic