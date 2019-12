Een stunt: Rode Duivel Timothy Castagne schiet debutant Atalanta naar achtste finales in de Champions League

Atalanta Bergamo staat in de achtste finales van de Champions League. De Italiaanse debutant won op de slotspeeldag met 0-3 van Shakhtar Donetsk en wipt zo in extremis van de laatste naar de twee plaats achter Manchester City. Straf na een start met 0 op 9...

Kevin De Bruyne en co waren al zeker van de groepswinst en dus bleef onze landgenoot 90 minuten lang op de bank van Pep Guardiola. Maar niet getreurd: Gabriel Jesus had een begenadigde dag en deed drie keer de netten trillen tegen Dinamo Zagreb, dat verrassend op voorsprong was gekomen via ex-Barcelonaspeler Dani Olmo. In het slot maakte Phil Foden er nog 1-4 van voor de Citizens.

Omdat City deed wat het moest doen, wist Atalanta dat het aan een overwinning bij Shakthar genoeg had om door te stoten in de Champions League. ‘La Dea’ kreeg de beste kansen in Oekraïne, maar het was wachten tot 66ste minuut alvorens Timothy Castagne de ban brak. Hij werkte een voorzet van Papu Gomez in twee keer voorbij doelman Andriy Pyatov in doel. Tien minuten later viel Shakhtar met z’n tienen en niet veel later scoorde Mario Pasalic de 0-2 na een scherpe vrije trap van ex-Genkspeler Ruslan Malinovskiy. Robin Gosens maakte er in het slot zelfs nog 0-3 van.

De kwalificatie werd bij ‘het kleine’ Atalanta, momenteel zesde in de Serie A, gevierd als een titel.