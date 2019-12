Weinstein moet 5 miljoen extra borg ophoesten na meerdere inbreuken met enkelband

Een kleine maand voor de start van het proces tegen Harvey Weinstein moet de gevallen filmproducent een hogere borg betalen om op vrije voeten te blijven. Volgens het openbaar ministerie heeft Weinstein meerdere inbreuken gepleegd op het dragen van de elektronische enkelband. Daarom moet hij nu een borg ophoesten van vijf miljoen dollar. Daarvoor lag die op één miljoen dollar.

Concreet zou de ex-filmproducent zich meermaals in een ruimte hebben begeven waar het contact met zijn enkelband verbroken werd. Weinstein zou een belangrijk deel van de apparatuur vaak ook thuis hebben gelaten waardoor die niet functioneerde. Zijn advocaten hielden het bij “technische fouten”.

De 67-jarige Weinstein kwam woensdag met een looprek naar de rechtbank in Manhattan. Volgens het tijdschrift Variety moet hij na een auto-ongeval in augustus een rugoperatie ondergaan. Het begin van zijn proces zou echter niet in gevaar komen. Normaal gaat dat van start op 6 januari.

Weinstein wordt door meer dan 80 vrouwen, onder wie sterren als Angelina Jolie, beschuldigd van seksueel misbruik. De voormalige filmproducent beweert dat alle seksuele handelingen met wederzijdse instemming plaatsvonden.