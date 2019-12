Gent -

In Flanders Expo in Gent vond woensdag de jaarlijkse massacantus van de Gentse studentenverenigingen plaats. Meneer de burgemeester en zijn secretaris Eugène Van Leemhuyzen waren van de partij om nog meer leven te blazen in de vrolijke boel. Voor de gelegenheid zongen de studenten niet het bekende ‘Io vivat’, maar werd er - uiteraard - gekozen voor een hit van Samson & Gert.