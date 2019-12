Arsenal-coach Freddie Ljungberg: “Ik hou van de manier van spelen van Standard”

Voor interim-trainer Freddie Ljungberg wordt de verplaatsing van donderdag naar Sclessin de eerste Europese wedstrijd als hoofdtrainer van Arsenal, sinds hij eind november het roer overnam van de ontslagen Unai Emery. De ploeg uit Londen staat momenteel aan de leiding in groep F en heeft genoeg aan een gelijkspel om zich te verzekeren van een plaats in de 1/16de finales.

Arsenal maakte maandagavond met de 1-3 zege op West Ham een einde aan een reeks van negen wedstrijden zonder overwinning over alle competities heen. Het was tevens de eerste overwinning voor Ljungberg, die zijn ploeg eerder 2-2 gelijk zag spelen op Norwich en met 1-2 de boot in zag gaan tegen Brighton.

“Het is uiteraard goed voor de moraal, zeker wanneer we al zo lang op zoek zijn naar een zege. Ik ben ook heel tevreden met de manier waarop we tegen West Ham gespeeld hebben”, verklaarde de Zweed woensdag op de persconferentie.

Arsenal won maandag bij West Ham. Foto: REUTERS

Ondanks een 4-0-overwinning in de heenwedstrijd, verwacht Arsenal zich niet aan een eenvoudige wedstrijd tegen een tegenstander die er alles aan moet doen om zich te plaatsen voor de volgende ronde. “We hebben veel respect voor deze wedstrijd, we mogen het niet te licht opnemen. Ik heb beelden van Standard gezien en ik hou erg van de manier waarop ze spelen en hun drang om steeds mooi voetbal te willen brengen. Ze beschikken ook over een uitstekende coach. Ik heb een tactisch plan uitgedacht en ik hoop ze op die manier te kunnen counteren.”

Ljungberg zal wel niet met zijn sterkste team voor de dag kunnen komen tegen Standard. Shkodran Mustafi zal er niet bij zijn vanwege een schorsing en spelers als Hector Bellerin, Dani Ceballos, Rob Holding, Nicolas Pepe, Kieran Tierney en Granit Xhaka moeten geblesseerd afhaken. Ook de zware kalender van de Premier League zal zijn invloed hebben op de opstelling, aangezien de Londenaren dit jaar nog vijf keer aan de bak moeten na de wedstrijd in Luik. “We hebben ongelooflijk veel wedstrijden, dus moeten we roteren. het team is jong, maar heel getalenteerd en een aantal van hen beschikken reeds over wat ervaring”, voegde Ljungberg er aan toe.