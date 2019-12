Xavi coacht Al-Sadd naar eerste zege op WK voor clubs

Thuisploeg Al-Sadd heeft woensdagavond de openingswedstrijd op het WK voor clubs in Qatar na verlengingen met 3-1 gewonnen van Hienghène Sport uit Nieuw-Caledonië, de winnaar van de Oceanische Champions League.

De Qatarese kampioen Al-Sadd, het team van coach Xavi, neemt het zaterdag op tegen het Mexicaanse Monterrey. De winnaar van dat duel speelt in de halve finales tegen Liverpool, de winnaar van de Europese Champions League. De Reds mikken na drie verloren finales op een eerste titel. De mannen van Jürgen Klopp willen absoluut het toernooi winnen, nadat de Reds hun drie eerdere finales telkens verloren in 1981, 1984 en 2005. Bij hun eerste twee finales heette het WK voor clubs wel nog de Intercontinental Cup.

Aan de andere kant van de tabel openen het Saoedi-Arabische Al-Hilal en het Tunesische Espérance het toernooi in de kwartfinales, de Braziliaanse favoriet Flamengo moet pas in de halve finales aan de bak.

Het WK voor clubs vindt plaats in Qatar, waar al enkele stadions getest worden voor het WK in 2022. In Education City, waar plaats is voor 40.000 fans, kan uiteindelijk nog niet gespeeld worden. De opening van dat stadion is uitgesteld tot 2020. Het is overigens de voorlaatste keer dat het WK voor clubs in zijn huidige vorm gespeeld kan worden. Vanaf de zomer van 2021 organiseert de Wereldvoetbalbond FIFA immers een club-WK voor 24 teams.