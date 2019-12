Waarom Waregem De Plezantste Gemeente is: “Ewel ja, wij vieren graag”

Waregem - In Waregem is het plezant. Dat bewijst de glanzende score waarmee de stad als overwinnaar uit onze gemeentetest komt. Maar ook de reacties van eender wie je op straat, op de ijspiste of aan de toog aanspreekt. Het ís er tof want er is jeugd, er zijn seniors en er zijn pintjes. En daar zijn de Waregemnaars – bescheiden dorpelingen in een grote stad – content mee.

“Waregem is the place to be. Wat kan ik zeggen. ’T is hier gewoon tof.” Nico is de fierste van allemaal, op zijn West-Vlaamse dorp dat officieel een stad is. Hij heeft er zijn wortels en zijn kapsalon. “Het beste uit gans Warehem”, roept een klant vanonder de shampoo. “Waarom het hier tof is? Juist hierom”, zegt Nico. “De mentaliteit zit hier goed. Ga je alleen op café, dan geraak je direct aan de praat. Iedereen babbelt tegen iedereen. In Kortrijk bijvoorbeeld is dat anders. De mensen hier zijn losser. Misschien omdat hier vroeger meer boeren woonden, kan dat? Alleszins: wie naar hier verhuist, wilt niet meer weg. Mijn man ook niet. Er moet hier een bepaalde sfeer hangen.”

“Ewel ja”, zegt Nico. “Wij vieren graag.” Foto: Simon Mouton

Een sfeertje dat Waregem prompt de hoogste score opleverde in de plezantste rangorde der gemeenten, opgesteld door onze regioredactie. Geen kleppers als Antwerpen, Gent, Leuven, maar het gemoedelijke Waregem: daar dansen ze volgens onze jury het luidst en het hardst door het leven. “Ewel jà”, zegt Nico. “Wij vieren graag. Waregemnaren maken van alles een feestje. Als er hier een geboortereceptie wordt georganiseerd, is het de bedoeling dat er achteraf een fuif volgt. Dan worden de kindjes meegegeven met de grootouders en verwachten de mensen een party. Maar wel met pintjes. Geef een inwoner twee glazen champagne, en ze gaan aan de toog vragen achter een goeie pint.”

“Het is hier Gent niet, hé”

Ofwel: Waregem mag dan wel een grote stad zijn, iedereen blijft vooral graag rond de kerktoren draaien. Daar staan de winkels, de restaurantjes, de cafeetjes en de ijspiste. Gewoon is al speciaal

Anthony en zijn maten in De Gilde - hét café voor “de eerste pintjes” op vrijdagavond. Foto: Simon Mouton

genoeg. “Het is hier Gent niet hé”, zegt Anthony (17). Hij eet met zijn vrienden een smoske, in De Gilde – hét café voor “de eerste pintjes” op vrijdagavond. “We zijn deftig gekleed, maar wel klassiek. We drinken pintjes. En we hebben geen speciaal dialect, maar een beetje een mengeling van Oost -en West-Vlaams. We zijn gewoon op ons gemak bij elkaar. Het is groot en klein genoeg.” Het is een van de categorieën waar Waregem in uitblonk: voorzieningen voor de jeugd. Van stadsspeeltuintjes tot danscafés en skateparks. “Op vrijdagavond komt de jeugd samen op de Grote Markt”, zegt Manon (17). “Dan wordt er op café gegaan of naar een fuif, in de sportzaal. Genoeg uitgaansmogelijkheden. En zo ontstaan koppeltjes tussen de verschillende scholen.” (lacht)

Nog zo’n gouden ster voor Waregem: seniorenzorg. OKRA, bridgeclub, kaartclub, breiclub, computercursussen, een ganse catalogus. “Daarom komen alle gepensioneerden van de omliggende dorpen naar hier, omdat ze denken: er is daar tenminste nog vanalles te doen”, zegt Lena (85). Ze kaart, ze wandelt, ze haalt de beste broodjes bij de ene bakkerij en de beste taartjes bij de andere – winkels, nog zo’n troef. “Ge kunt hier echt alles krijgen.” Dat beaamt ook Jeaninne (78), die nog altijd in dezelfde straat woont als waar ze ooit geboren werd. “Alles is dichtbij, en de mensen ook. Ik ken mijn buren nog. En als mijn knieën weer beter zijn, vertrek ik weer met mijn man op onze elektrische fiets.” Al kunnen zelfs topscores nog beter, volgens Lena. En alles begint onderaan. “De voetpaden zijn nogal schuin”, zegt ze. “Slecht voor de heupen, hé.”