Vrachtwagens bannen uit Aalst gaat niet zomaar, zegt burgemeester na dood van Celio (11): “Er is ook de harde economische realiteit”?

Aalst -

Ooit zou op die plek iets verschrikkelijks gebeuren, vreesden ze in Aalst al jaren. Pal in het centrum denderen twintigtonners de parking van de Tereos-fabriek op, een plek waar elke dag honderden schoolkinderen passeren. Gisteren reed een vrachtwagenchauffeur de elfjarige Celio dood. Maar camions bannen gaat zomaar niet, zegt de burgemeester. “Er is ook de harde economische realiteit.”