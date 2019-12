Club Brugge-spelers vonden dat er meer inzat na nederlaag tegen Real Madrid: “Het verschil was zeker niet groot vandaag”

Club Brugge sloot een knappe Champions League-campagne af met een 1-3-nederlaag tegen Real Madrid. Maar volgens Ruud Vormer, Hans Vanaken en Thibault Vlietinck zat er meer in.

“Een zwaar verdict? Dit is Real Madrid hé”, reageerde Vormer. “Die staan aan de leiding in de Spaanse competitie. Maar we hebben een goede match gespeeld en hebben kansen gekregen. Die van Tau in de eerste helft moet binnen op dit niveau. Maar kom, we konden vrij voetballen want we hoorden aan de rust dat het al 2-0 stond in PSG-Galatasaray. We gingen voor de zege. Helaas is dat niet gelukt. Maar we gaan naar de Europa League, dat is het belangrijkste. We overwinteren in Europa, daar doet een voetballer het voor. Het worden weer lekkere matchen. Tegen Ajax? dat kan, dat zien we wel. maar laten we ons nu concentreren op de match tegen KV Mechelen dit weekend.”

“Het verschil was zeker niet groot vandaag”, aldus Vlietinck. “Ik denk dat we vooral in de eerste helft de evenknie waren en zelfs ietsje beter. In de tweede helft zag je dat ze goed kunnen voetballen en tussen de lijnen liepen, maar ik denk dat er vandaag meer in zat. We hebben er alles voor gedaan en moeten hier lessen uit trekken voor de toekomst. Efficiëntie? Ja, je ziet hoe Modric die laatste goal binnentrapt... Daar moeten we naar kijken want de kansjes die wij gehad hebben moet je afwerken op dit niveau. Daar zag je het verschil.”

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Vanaken en Mignolet blinken uit bij Club Brugge, Vlietinck en Tau overtuigen niet

Foto: AFP

“We kunnen ons meten met iedereen”

“Die 1-1 ging lekker binnen, dat was leuk”, vond Vanaken. “Je moet de bal goed plaatsen. Het was ook prima dat we snel de gelijkmaker scoorden en ik had het gevoel dat we nog voor de zege konden gaan. Maar dan viel de 1-2, te snel eigenlijk. Je hebt altijd tegen die ploegen het gevoel dat er meer inzit, maar zij komen vier keer voor doel en scoren drie keer: dat is het verschil.”

“Drie goals tegen krijgen, dat is balen inderdaad”, reageerde doelman Simon Mignolet. “Je hoopt af te sluiten met een punt of zelfs drie punten en dat zat er ook in vandaag. Maar ik denk dat we op basis van de hele campagne verdiend die derde plaats grijpen. Zonder de punten misschien die we verdiend hadden, maar we gaan terecht naar de Europa League. Vandaag opnieuw. We tonen dat we ons kunnen meten met iedereen. Het enige wat ontbreekt is efficiënte spel omzetten in punten. Dat is de volgende stap.”

“Fierheid overheerst, naar mijn spelers toe”, aldus trainer Philippe Clement. “We hebben elke wedstrijd lef getoond en hoge druk gezet tegen twee van de grootste ploegen ter wereld. Plus goed voetbal laten zien. De conclusie, ook vandaag, is een verschil in efficiëntie. Dat is een van de werkpunten. Maar als dat erbij komt, zijn we op het niveau van de grote ploegen. Daar is veel werk aan maar we waren de evenknie van PSG in Parijs en Real Madrid in twee matchen. Ik heb deze groep grote stappen zien zetten de voorbije maanden. Het is leuk dat we deze weg kunnen verderzetten in de Europa League. Dat is ook meer onze wereld, daar moeten we realistisch in zijn.”

Zidane: “Natuurlijk verdiend gewonnen”

Zinedine Zidane twijfelde niet. “Natuurlijk is dit een verdiende zege”, zei de trainer van Real Madrid met een verongelijkt gezicht. “Wij hebben de kansen afgewerkt. We waren efficiënt. Zij kregen ook kansen in de eerste helft maar in de tweede helft waren wij beter. We hebben het eigenlijk alleen maar in het eerste kwartier moeilijk gehad. Iedereen speelde een goede wedstrijd, niet alleen die twee jonge Brazilianen die scoren.”

De Fransman vond het echt wel belangrijk om te winnen. “Zeker weten. Dit is belangrijk voor het imago. En we zijn in de winning mood en dat moesten we zo houden. Bale? Hij zat op de bank en ik had al drie keer gewisseld. Ik kon hem dus niet meer inbrengen.”