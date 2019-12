Op naar nummer 27: kleine broertje van FC Barcelona zet – in volle crisis – indrukwekkend Europees record op het spel

Quizvraag: wie bezit het record van de langste ongeslagen reeks in Europa? Het verrassende antwoord is Espanyol. Liefst 26 keer op rij verloor de stadsgenoot van FC Barcelona niet in Europees verband.

De ‘Periquitos’ zijn in Groep H al zeker van groepswinst en toch hebben ze thuis tegen CSKA Moskou nog iets om voor te spelen: hun ongeslagen status in Europa. Sinds een nederlaag tegen Schalke 04 in februari 2006 kon geen enkele club Espanyol nog verslaan. Ook Zulte Waregem niet, dat in het seizoen 2006/07 met 6-2 verloor in Catalonië na een hattrick van ex-Eupenspeler Luis Garcia. Espanyol haalde die campagne zelfs de finale, die het pas na strafschoppen niet won tegen Sevilla.

Ook dit seizoen is Espanyol, dat drie voorronden overleefde, niet te verslaan. Het Hongaarse Ferencvaros kwam er op de vorige speeldag dicht bij, maar Sergi Darder behoedde zijn club in de 96ste minuut van een nederlaag. En dus staat de ongeslagen reeks op 26 wedstrijden, vijf beter dan Ajax tussen 1994 en 1996. Intussen zit de club in volle crisis. Espanyol staat troosteloos laatste in La Liga en voor nieuwjaar wachten nog Betis én een clash met concurrent Leganes. Trainer Pablo Machin gaat dus roteren. Ten koste van een historisch record?

In de andere groepen is het vooral uitkijken naar Lazio en Feyenoord. De Italiaanse club van Jordan Lukaku en Silvio Proto moet winnen van Rennes en hopen dat Cluj verliest van Celtic. In de groep van de Rotterdammers kan iedereen nog doorstoten. Het wordt dus nagelbijten tijdens Porto-Feyenoord en Rangers-Young Boys.