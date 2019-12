Club Brugge treft mogelijk Ajax of Inter in de Europa League

Club Brugge is maandag geen reekshoofd bij de loting voor de 1/16de finales van de Europa League in het Zwitserse Nyon. Het team van Philippe Clement kan bijgevolg kleppers als Ajax, Inter en Sevilla loten.

De Belgische competitieleider behoort niet tot de beste vier nummers drie uit de Champions League-groepsfase. Dat zijn Ajax, Red Bull Salzburg, Inter en Benfica. Zij gaan wel als reekshoofd de bokaal in en zijn bijgevolg mogelijke opponenten van Club Brugge, net als de groepswinnaars in de Europa League. Na vijf speeldagen zijn enkel Celtic, Espanyol en Sevilla daar al zeker van de groepswinst.

LEES OOK. Verdorie, typisch Club. Die derde plaats was het hoogst haalbare

De reekshoofden spelen de terugwedstrijd voor eigen publiek. Teams uit eenzelfde land kunnen het niet tegen elkaar opnemen in de 1/16de finales van de Europa League. AA Gent is al gekwalificeerd voor de knock-outfase en kan zich donderdag tegen Oleksandriya verzekeren van de leidersplaats. In poule F is Standard ook nog in de running, de Rouches staan thuis tegen Arsenal wel voor een lastige opgave.