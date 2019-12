Voor de loting, het geld en de eer: drie valkuilen op de weg van AA Gent richting groepswinst

Groepswinnaar worden, is dat nu zo belangrijk? Euh, ja. Als AA Gent zich ontdoet van Oleksandria mag het als reekshoofd naar de 1/16de finales, speelt het daarin eerst op verplaatsing en schrijft het geen miljoen, maar wel anderhalf miljoen euro bij op de rekening. Om maar te zwijgen van de verworven eer. Best dus goed uitkijken voor onderstaande valkuilen in de match tegen de Oekraïners.