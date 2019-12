IN BEELD. Fans bestormen Cristiano Ronaldo, eentje krijgt de Juventus-ster boos

Op de avond dat Cristiano Ronaldo voor de 140ste keer scoorde in de Champions League stapte hij toch met een wat humeurig gezicht van het veld. Een fan die vlak na het laatste fluitsignaal het veld opliep, probeerde een selfie met de goalgetter uit Portugal te versieren. Op de huid gezeten door een beveiliger trok de man Ronaldo aan z’n schouder.

Ronaldo schrok en reageerde boos. Hij leek ook last te hebben van zijn rechterschouder. Een aantal wegwerpgebaren later bracht veteraan Gianluigi Buffon de 34-jarige aanvaller tot bedaren. Ronaldo was eerder wel aardig geweest voor een Italiaanse supporter, terwijl een andere niet tot bij de Portugese superster geraakte.

Juventus sloot de groepsfase af als groepswinnaar met 16 punten. Woensdagavond wonnen de Italianen met 0-2 van Bayer Leverkusen dankzij goals van Ronaldo en Gonzalo Higuain.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: AFP