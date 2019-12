De Gouden Generatie van ‘99

Anderlecht speelt tegenwoordig met héél veel jeugdspelers. Albert Sambi Lokonga, Alexis Saelemaekers, Françis Amuzu, Sieben Dewaele... Ze hebben niet alleen hun talent gemeenschappelijk, maar ook hun geboortejaar: 1999. “We spraken er vorige week nog over op een conferentie in Polen”, aldus jeugddirecteur Jean Kindermans. “Het is hoogst uitzonderlijk dat zoveel jongens van één ploeg profvoetballer worden. Met die gasten kun je een compleet elftal vormen, want er zijn niet alleen die vier spelers die nu bij Anderlecht doorbreken. Sommigen doen het goed in andere competities.”

Dan denken we bijvoorbeeld aan Mike Tresor Ndayishimiye. Vorig weekend verloor Ajax van Willem II met 0-2 en Tresor scoorde. Hij zit zo aan twee goals en drie assists in de Eredivisie en is ook een paars-wit jeugdproduct. “Mike Tresor en Franco Antonucci waren de fenomenen van die generatie. Tresor had zo’n geweldig schot dat we er nu nog video’s van hebben om het te illustreren. Alleen was hij ongeduldig en verliet hij ons vroegtijdig. Hetzelfde geldt voor Antonucci, die op zijn zestiende naar Ajax ging, gepusht door zijn entourage. Franco werd nochtans op elk jeugdtoernooi uitgeroepen tot beste speler. Ze zullen allebei wel carrière maken, hoor. Maar het zal langer duren dan bij de geduldige jongens. Antonucci zit nu bij Volendam in de Nederlandse tweede klasse (drie goals, drie assists, nvdr.), terwijl Tresor vanuit de tweede divisie naar de Eredivisie is gegaan. Ze waren beter bij ons gebleven.”

Want Kindermans gebruikt de blijvers nu als voorbeeld voor andere jongeren. “Soms worden ouders ongeduldig. De carrière van hun zoon gaat niet rap genoeg vooruit of ze zitten eens een tijdje op de bank. Dan neem ik altijd Saelemaekers, Sambi Lokonga en Dewaele als voorbeeld. Zij waren ook laat rijp, maar bleven ons trouw. Zie waar ze nu staan. Zulke voorbeelden werken vaak beter dan een lange speech.”

Van mooi naar efficiënt

Al kon Anderlecht uiteraard niet iedereen houden. Milan Corryn koos voor het project van Trencin in Slovakije, waar hij dit seizoen toch al vaker mag invallen, Daam Foulan verhuisde naar Waasland-Beveren, waar hij een vaste waarde is. “Zij kozen voor een vertrek en pas later zal blijken of het de juiste keuze was. Ze hadden nog veel progressiemarge. Een carrière is moeilijk voorspelbaar. Amuzu was buitenaards bij de jeugd. Hij speelde alles kapot en nu zegt men al dat hij niet efficiënt genoeg is bij de A-ploeg. Aan hem om die stap te zetten. Dat kost tijd. Kijk maar hoe de statistieken van Cristiano Ronaldo gegroeid zijn doorheen zijn carrière.”

Sowieso is Jean Kindermans trots op deze lichting. Hoe Sebastiaan Bornauw is uitgegroeid tot een vaste waarde bij het Duitse Köln, hoe Mile Svilar zijn eigenzinnig parcours afwerkt... “Ik overdrijf misschien een beetje, maar bondscoach Johan Walem zou dit elftal perfect kunnen oproepen voor de Belgische U21”, besluit Kindermans. “Ze zouden snel weer op elkaar ingespeeld zijn.” (lacht)