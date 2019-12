Een blunder, een penaltyfout en vier tegengoals: Maarten Vandevoordt (17) had zich zijn debuut in Champions League ongetwijfeld anders voorgesteld. Voor de match tegen Napoli liet technisch directeur De Condé al weten dat Genk in januari mogelijk een nieuwe doelman haalt. Dat lijkt na dinsdagavond geen slecht idee. “Maar een nieuwe keeper halen, is daarom niet de beste optie.”