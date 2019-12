Kleine club, grote prestatie na horrorstart: Castagne schiet debutant Atalanta ronde verder in Champions League

Omdat Man City deed wat het moest doen - zonder Kevin De Bruyne met 1-4 winnen op het veld van Dinamo Zagreb - wist Atalanta dat het aan een overwinning in Oekraïne genoeg had om door te stoten. ‘La Dea’ kreeg de beste kansen, maar het was wachten tot 66ste minuut alvorens Timothy Castagne de ban brak. Hij werkte een voorzet van Papu Gomez in twee keer voorbij doelman Andriy Pyatov tegen de netten. Tien minuten later viel de thuisploeg met z’n tienen en niet veel later scoorde Mario Pasalic de 0-2 na een scherpe vrije trap van ex-Genkspeler Ruslan Malinovskiy. Robin Gosens maakte er in het slot zelfs nog 0-3 van.

“Ik wachtte al zolang op dit doelpunt”, zei Rode Duivel Castagne na afloop. “Maar toen bleef de tussenkomst van de VAR (voor vermeend buitenspel van Gomez, nvdr.) maar duren. Op het moment dat de scheidsrechter naar de middenstip wees, dat was een uniek gevoel. We hebben dit en vorig seizoen ongelooflijke dingen gerealiseerd, maar dit is een fantastisch moment. Het is de eerste keer dat we meedoen en meteen naar de 1/8ste finales.”

De kwalificatie werd bij ‘het kleine’ Atalanta, momenteel zesde in de Serie A, gevierd als een titel. Geen wonder want ook financieel is een plek in de 1/8ste finales ‘kassa, kassa’ voor de club uit Bergamo. Die heeft nu al 39,5 miljoen verdiend aan deze Europese campagne, meer dan de volledige loonlast van de club. Die bedraagt amper 36 miljoen, waarmee Atalanta slechts zes van de twintig Italiaanse eersteklassers achter zich laat. Ter vergelijking: kampioen Juventus torst een loonlast van 294 miljoen, het Inter van grootverdiener Romelu Lukaku een van 139 miljoen.

Atlético stoot door

Ook Atlético plaatste zich voor de volgende ronde na een 2-0-overwinning tegen Lokomotiv Moskou. Joao Felix en Felipe scoorden in Madrid. Juventus won met 0-2 in Leverkusen, maar was al zeker van groepswinst. Net als Bayern München. De Duitsers waren in eigen huis met 3-1 te sterk voor Tottenham met dank aan Kingsley Coman, Thomas Müller en Philippe Coutinho. Bij de Spurs speelde Toby Alderweireld de hele wedstrijd.