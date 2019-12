Gamen: ook bij Louis Vuitton in de mode

Het Franse modehuis Louis Vuitton heeft in samenwerking met Riot Games een speciale League of legends-lijn ontworpen. De collectie met de naam LVxLOL, werd ontworpen door de artistieke directeur Nicolas Ghesquière. Voor het goedkoopste stuk, een bandeau voor aan je handtas, betaal je 170 dollar. Voor het duurste stuk uit de collectie, een leren jas, mag je een slordige 5.650 dollar neertellen. Vuitton laat wel weten dat de stukken pas in februari 2020 zullen worden verzonden.(lto)