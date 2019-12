België moet tien Vlaamse kinderen uit Syrië terughalen. Maar wat met hun moeders?

Het gaat om de tien kinderen van Nadia Beghouri (28), de bekeerlinge Jessie Van Eetvelde (41), Sabah Hammani (28), en de gewonde Syriëstrijder Adel Mezroui (23) uit Kapellen. De vier hadden geëist dat ook zij, samen met hun kinderen, naar België teruggehaald zouden worden. De rechter oordeelt nu dat alleen de kinderen geholpen moeten worden. Ze zijn tussen de zes maanden en de zeven jaar, en allemaal ziek en ondervoed volgens de Vlaamse artsen die hen onderzochten in het Al-Hol kamp in Noord-Syrië.

België moet hen binnen de zes weken opzoeken in het Koerdische kamp en consulaire bijstand verlenen, én ook de nodige reis- en identiteitsdocumenten bezorgen “die hen in staat stellen om onder begeleiding van Syrië naar België te reizen, en geregeld België binnen te komen”. Als dat niet gebeurt, moet België 5.000 euro betalen, pér kind, pér dag. Dat is dus 50.000 euro voor de groep.

De rechtbank zegt dus niet letterlijk dat België de kinderen moet ophalen, want de manier waarop dat moet gebeuren ziet de rechter als een politieke keuze. “Maar in de formulering lezen we wel degelijk een resultaatsverbintenis”, zeggen advocaten Abderrahim Lalhlali en Mohamed Ozdemir. “Het legt België op zijn minst de morele plicht op.”

Wat met de moeders?

De ouders moeten niet geholpen worden van de rechter, aangezien ze vrijwillig naar Syrië trokken. Maar de rechtbank laat wel een opening: “Dit belet niet dat de Belgische Staat zou kunnen beslissen om (...) toch enig mededogen te aanzien van de drie moeders te betuigen.”

Advocaat Lahlali: “Onlangs hebben in twee Franstalige zaken de rechtbanken beslist dat België in die dossiers zowel de kinderen als de moeders moet terughalen. Als ons land wél de Franstalige en niet de Nederlandstalige moeders terughaalt, lijkt ons dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel van de Belgische wet. We hopen dan ook dat België hen als gelijken behandelt.” (cel)