Duurste Ferrari ooit heeft geen versnellingsbak

44 miljoen euro. Zoveel betaalde de Britse autohandelaar Gregor Fisken voor een Ferrari 250 GTO uit 1962, waarvan slechts 39 exemplaren bestaan. Nooit eerder werd zoveel geld betaald voor een Ferrari. Voor die prijs wilde Fisken – uiteraard – een auto in perfecte staat, maar toen de Ferrari geleverd werd, bleek er geen versnellingsbak in te zitten. Die lag nog bij een autodealer in Amerika. Toen die autohandelaar transactiekosten vroeg, ontstond ruzie tussen Fisken en de vorige eigenaar, de Amerikaanse advocaat Bernard Carl, over wie voor de kosten zou opdraaien.

Twee jaar na de aankoop heeft Fisken nog steeds geen versnellingsbak waarvoor hij de advocaat nu aanklaagt. De rechtszaak loopt nog, dus het zal waarschijnlijk nog wel even duren voor de duurste Ferrari ter wereld effectief kan rondrijden.(lto)