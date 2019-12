Mignolet: “Zie je wel dat we elke ploeg aankunnen?”

Club Brugge treft mogelijk Ajax of Inter in de Europa League

“We hebben vandaag nog maar eens bewezen dat we elke ploeg aankunnen”, zei de doelman. “In de eerste helft waren we de betere ploeg. En het was toch tegen Real Madrid. We speelden goed. Na de rust gaven we wat meer ruimte weg. Zo kwam Madrid meer in het spel en dat hebben we bekocht met doelpunten. Zij scoren op het goede moment en dat deden wij, ondanks enkele mogelijkheden, niet.”

De doelman vergeleek met de wedstrijd in Bernabeu waar Club een knappe 2-2 weghaalde.

“Was het toen beter? Misschien wel, ja. Maar je moet er ook rekening mee houden dat we toen veel meer ruimte kregen. Dat maakt het makkelijker. Vandaag speelden ze toch compacter. Dan creëer je moeilijker kansen. Maar als je ze krijgt, moet je ze afmaken.”



Voor Mignolet is dat de rode draad door deze campagne.

“We hebben het goed gedaan. Het ontbrak ons echter aan efficiëntie. Doelpunten maken op het juiste moment zoals Madrid vanavond deed. Daar moeten we nog aan werken. Net zo belangrijk is dat we vandaag bewezen dat we naast elk team onze voet kunnen zetten.”

Maandag loting

De loting van de tweede ronde van de Europa League vindt maandag plaats. Club zit in de groep met de slechtste derden en kan zo uitkomen tegen de groepswinnaars uit de Europa League (nu al zeker Sevilla, Celtic en Espanyol) en de beste derden uit de CL, met name Salzburg, Inter, Benfica en Ajax.

“Dat zijn stevige teams en het wordt zwaar. Maar zoals ik al zei: we hebben tegen Real Madrid eens te meer bewezen dat we ze allemaal aankunnen. Dus ook die teams.” (lvdw)