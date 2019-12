Nieuwe verkiezingen in Israël omdat deadline regeringsvorming niet gehaald is

In Israël zijn de partijen er niet in geslaagd om een regering te vormen tegen middernacht in de nacht van woensdag op donderdag. Daarmee is de deadline niet gehaald en moet het land nieuwe verkiezingen organiseren.

De verkiezingen zullen doorgaan op 2 maart. Dat heeft het parlement officieel beslist. Daarvoor moest het een “ontbindingswet” in vier lezingen goedkeuren.

Het is al de derde keer in minder dan een jaar tijd dat de Israëli’s naar de stembus zullen moeten trekken. Na de parlementsverkiezingen van 9 april en 17 september slaagden premier Benjamin Netanyahu en zijn concurrent Benny Gantz er niet in een coalitie te vormen.

Om te regeren is een meerderheid van 61 zetels nodig. Tijdens de verkiezingen van september behaalde Blauw-Wit er 33, Likoed kreeg er 32. Alle gesprekken over de vorming van coalities draaiden op niets uit.

Het centristische Blauw-Wit wilde samenwerken met het rechts-conservatieve Likoed van partijleider en waarnemend premier Netanyahu, maar weigerde hem als regeringsleider omdat hem aanklachten wegens corruptie boven het hoofd hangen.