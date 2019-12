Macron stelt G5 Sahel-top uit tot begin 2020 na aanslag in Niger

De top met vijf leiders van de landen uit de Afrikaanse Sahelregio, die voorzien was op 16 december in de Franse stad Pau, wordt uitgesteld tot begin 2020. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron samen met zijn collega uit Niger Mahamadou Issoufou beslist.

De aanleiding voor het uitstel is de jihadistische aanval dinsdag in Niger. Bij de aanval op een militair kamp in het westen van het land overleden meer dan 70 soldaten.

Macron had woensdagavond een telefoongesprek met de president van Niger en ze zijn overeengekomen om “hun collega’s voor te stellen om de top uit te stellen tot begin 2020”, laat het Elysée weten.

Op de top bespreken de leiders de antiterreuroperatie Barkhane en de gezamenlijke strijdkrachten van de G5 Sahel, die bestaat uit Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger.