Tophotels in VS beschuldigd van winst uit sekshandel

Hilton is een van de hotelketens die aangeklaagd worden. Foto: © Richard Levine

Verschillende bekende hotelketens in de VS zijn voor de rechter gedaagd. Ze zouden bewust signalen van seksuele uitbuiting onder hun dak hebben genegeerd én winst uit de business hebben gehaald.

Aan het Amerikaanse federaal hof in Columbus, Ohio, is een historische rechtszaak aangespannen tegen een groep van twaalf hotelketens. De ketens worden ervan beschuldigd “winst te genereren” en “financieel voordeel te halen” uit sekshandel.

De aanklacht gaat uit van dertien vrouwen die beweren dat ze in de hotelkamers van de betreffende ketens voor seks werden verkocht.

De twaalf ketens, waaronder Hilton Worldwide Holdings Inc. en InterContinental Hotels & Resorts, zouden weet hebben gehad van de seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen onder hun dak, maar ze zouden alle waarschuwingstekens hebben genegeerd.

6 weken vastgehouden

Een van de vrouwelijke aanklagers beweert als 26-jarige zes weken lang op verschillende locaties van de keten Wyndham Hotels te zijn vastgehouden. Tijdens haar gevangenschap zou haar neus tweemaal gebroken zijn, werd haar lip voorgoed gehavend en raakte haar gezicht ontstoken door de herhaaldelijke slagen die ze kreeg.

Het is de eerste keer dat de hotelsector – die er al lang van beschuldigd wordt als broedplaats voor seksuele uitbuiting te fungeren – als groep wordt aangesproken. Volgens de aanklagers leidde het gedrag van de hotels tot een toename van sekshandel in hotels “die het niveau van een landelijke epidemie heeft bereikt”.

Bewustmaking van staf en klanten

Een woordvoerder van Hilton liet door de krant The Guardian optekenen dat Hilton “alle vormen van mensenhandel, seksuele uitbuiting incluis” veroordeelt. “Als ondertekenaars van de ECPAT- code (ter voorkoming van handel en seksuele uitbuiting van kinderen, nvdr.) sinds 2011, engageren we ons ten volle, in elk van onze markten, om individuen te beschermen tegen alle vormen van misbruik en uitbuiting”, luidde het nog.

Ook een woordvoerder van InterContinental veroordeelde “elke vorm van mensenhandel” en zei dat de keten “zich engageert om samen met de hoteleigenaars mensenhandel in de sector en in lokale gemeenschappen te bevechten”.

Verschillende hotelketens in de VS lanceerden de voorbije jaren initiatieven om sekshandel tegen te gaan door hun personeel te trainen op de herkenning van potentiële slachtoffers en door ook gasten van de misdaad bewust te maken.