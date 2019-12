Donderdag wisselvallig en winderig

Donderdagochtend vallen er nog enkele buitjes in het oosten van het land, die op de Ardense Hoogten winters zijn. Daarna wordt het tijdelijk overal droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden, al blijft het ten zuiden van Samber en Maas overwegend zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag betrekt het vanaf het westen en in de vooravond valt al de eerste regen in het westen en het zuidwesten. De maxima liggen tussen 1 of 0 graden op de Ardense hoogten en 6 graden in het uiterste westen. Dat meldt het KMI. De wind wakkert in de namiddag aan, met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

‘s Avonds en ‘s nachts wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen en buien. De zuidenwind wakkert aan en wordt tijdelijk vrij krachtig tot krachtig met plaatselijk rukwinden tot 75 kilometer per uur. In Hoog-België gaat het eerst sneeuwen alvorens de sneeuw in de loop van de nacht overgaat in regen of smeltende sneeuw. De minima worden in het eerste deel van de nacht bereikt en liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +5 graden in Vlaanderen.

Vrijdag wordt het wisselvallig en winderig, met regelmatig perioden van regen of buien en mogelijk winterse neerslag op de Ardense hoogten. De maxima liggen tussen 1 en 8 graden. De wind waait matig tot vaak vrij krachtig met rukwinden tot 60 à 70 kilometer per uur in het binnenland en tot 80 kilometer per uur aan de zee.

Ook het weekend blijft wisselvallig. Zaterdag begint mogelijk met regen maar al snel wordt het vanaf het westen wisselend bewolkt met enkele buien, vooral dan in het zuiden van het land. In de namiddag zijn bredere opklaringen mogelijk in het noorden. De maxima schommelen tussen 2 of 3 graden op de Ardense hoogten en 9 graden aan zee. Er zijn opnieuw rukwinden mogelijk tot 60 of 70 kilometer per uur, en aan zee zelfs tot 80 à 90 kilometer per uur. Zondagochtend trekt een nieuwe regenzone over het land, waarschijnlijk gevolgd door wisselvallig weer met buien. Het kwik schommelt rond 8 graden in het centrum van het land.