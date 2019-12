Spaanse pers scherp voor Club Brugge: “Het is te weinig voor de Champions League”

Club Brugge mag zich dan wel geplaatst hebben voor de Europa League, in Spanje waren ze niet bepaald onder de indruk van de prestaties van blauw-zwart op het hoogste podium. “In België zijn ze de jager, maar daarbuiten de prooi”, klinkt het scherp nadat de Bruggelingen met 1-3 de boot in gingen tegen een B-team van Real.

Erg blij werden ze in Spanje niet van Club Brugge-Real Madrid - voor de plaatselijke watchers vooral een verplicht nummer nadat Real de kwalificatie op de vorige speeldag al had veiliggesteld. Op woensdag schreven de sportkranten al dat de match in Brugge toch vooral een kans was voor de tweede garnituur om zich in de kijker te spelen, en werd Club Brugge zelfs als “onbeduidend” omschreven. Maar ook na het zien van de 1-3-zege van een B-ploeg van Real was er maar weinig enthousiasme.

“Real Madrid maakte er een kleurloze en smaakloze wedstrijd van”, stelde sportblad AS vast”. Dat kwam natuurlijk doordat de kwalificatie (voor de achtste finales, nvdr) al verzekerd was. Maar ook Club Brugge kon zijn tegenstander geen pijn doen. Ze zijn de beste van de kleintjes in België, waar zij de jager zijn. Maar daarbuiten zijn zij de prooi. Ze renden, verdedigden, en brachten Dennis en Tau bij gelegenheid zelfs in positie in de buurt van Areola, maar het is toch te weinig voor de Champions League. Ze verlaten het kampioenenbal zonder ook maar één keer te kunnen winnen.”

Marca: “B-team van Real kende niet al te veel moeite”

Ook de collega’s van die andere grote Spaanse sportkrant Marca tonen zich streng voor de thuisploeg - in die mate dat ze het knappe 2-2-gelijkspel van de leider in de Jupiler Pro League toch vooral wijten aan de zwakte van Real op dat moment. “Het doelpunt van Vanaken was het beste dat een teleurstellend Club Brugge te bieden had. Het was duidelijk dat het huidige niveau van Madrid lichtjaren verwijderd is van het niveau dat gehaald werd bij het 2-2-gelijkspel in Bernabeu. Veel moeite kostte het een B-team van Real immers niet om het duel weer in hun voordeel te doen kantelen.”

Club Brugge ging woensdagavond met 1-3 onderuit, maar verzekerde zich door de nederlaag van Galatasaray op het veld van PSG wel van deelname aan de Europa League. Daar komt het na Nieuwjaar in actie.

