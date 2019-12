Stembureaus geopend voor Britse verkiezingen

In het Verenigd Koninkrijk zijn donderdag om 8 uur (Belgische tijd) de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. Er worden 649 nieuwe parlementsleden voor het Lagerhuis verkozen. De stembureaus zijn nog geopend tot 23 uur (Belgische tijd).

De Britten trekken daarmee voor de derde keer in vijf jaar tijd naar de stembus. De resultaten zullen een beslissende rol spelen in de brexit. Belangrijk is de vraag of premier Boris Johnson de Conservatieven opnieuw aan een comfortabele meerderheid kan helpen om zo zijn brexitdeal met de Europese Unie erdoor te krijgen. Zijn tegenhanger, Labour-partijleider Jeremy Corbyn, heeft een nieuw referendum over brexit beloofd als hij wint.

De volledige resultaten zijn waarschijnlijk vrijdagochtend bekend, al zou een exitpoll van de BBC na het sluiten van de stemlokalen toch al duidelijkheid kunnen scheppen.

