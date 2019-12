Brussel - De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag twee ISIS-weduwes veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 jaar en 40 maanden. Het gaat om Syriëstrijdsters Nadia Baghouri (28) en Kaoutar El Azzouzi (29). Woensdag sprak de Brusselse kortgedingrechter nog een beschikking uit waarbij de Belgische staat verplicht wordt om de vier kinderen van Nadia Baghouri, die in het vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië verblijven, consulaire bijstand te verlenen en documenten te bezorgen zodat ze naar België kunnen terugkeren.

Nadia Baghouri is de weduwe van Mohamed Mezroui, één van de eerste Syriëstrijders in ons land. De man vertrok in oktober 2012 naar Syrië en Nadia Baghouri reisde in april 2013 via Turkije naar dat land, samen met haar kind. Het koppel sloot zich eerst aan bij Jabhat al-Nusra en nadien bij ISIS. Als huisvrouw kreeg ze van ISIS een werkloosheidsuitkering van zo’n 100 euro per maand. Ze bracht er nog drie andere kinderen ter wereld en toen Mohamed Mezroui in 2018 sneuvelde, weigerde ze te hertrouwen. In de zomer van 2017 trok ze naar Deir-ez-zor en in januari 2019 dook ze op in het vluchtelingenkamp van Al-Hol, waar ze nog steeds verblijft.

Kaoutar El Azzouzi, een 29-jarige vrouw uit Antwerpen, vertrok in april 2013 samen met haar echtgenoot Abdelhakim Hamoudan naar Syrië. Volgens het federaal parket bereidden zowel Hamoudan als El Azzouzi zich in België al voor op een leven in een gebied waar de sharia heerste. Zo zou de vrouw systematisch gesluierd rondgelopen hebben en zich nog enkel vertoond hebben aan familieleden. In Syrië sloot het koppel zich aan bij Jabhat al-Nusra, dat in 2016 van naam veranderde en Jabhat Fateh al-Sham werd.

Nadia Baghouri werd veroordeeld tot 4 jaar cel en Kaoutar El Azzouzi tot 40 maanden cel. Beide vrouwen werden schuldig bevonden aan de deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Volgens de rechtbank waren ze naar Syrië gereisd om hun echtgenoten, jihadi’s, op materiële en morele wijze te steunen. Baghouri had daarbij een grotere rol gespeeld dan El Azzouzi, en kreeg daarom een zwaardere straf. Het federaal parket had voor beiden een gevangenisstraf van vijf jaar gevorderd maar omdat beide vrouwen een blanco strafblad hadden, toonde de rechtbank zich milder. Wel beval de rechtbank ook de onmiddellijke aanhouding van beide vrouwen.