Vliegtuigmaatschappij laat reizigers hun CO2-uitstoot compenseren via WhatsApp

Reizigers van KLM kunnen tijdens het boeken nu al hun CO2-uitstoot compenseren via een bijdrage bij hun boeking, maar wie dat niet doet, kan het in de toekomst ook nog via WhatsApp. De Nederlandse vliegmaatschappij zal passagiers namelijk een betaalverzoek via WhatsApp sturen, voor hun persoonlijk aandeel in de CO2-uitstoot van het vliegtuig.

Omdat steeds meer reizigers vandaag al hun uitstoot compenseren, maar dat nog steeds een heel klein deel is van alle passagiers: daarom wil KLM de compensatie toegankelijker maken via WhatsApp. Concreet zullen gebruikers in het bericht op een link kunnen doorklikken, waar ze digitaal hun betaling kunnen overmaken.

Voor de zomer wil KLM al testen in hoeverre hun klanten die berichten appreciëren. Ze zullen dat doen bij klanten die nu al via WhatsApp info vragen over hun vlucht.