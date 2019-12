Defour weer inzetbaar, Miyoshi niet meer in actie dit jaar

Antwerp ontvangt zaterdag in de vooravond KAS Eupen (18 uur). Een duel waarin de Great Old zijn sterke reeks van 13 op 15 nog wat extra glans kan geven. Meer dan waarschijnlijk keert Steven Defour na twee maanden inactiviteit terug in de selectie.

Defour traint na zijn hamstring- en kuitblessure een kleine twee weken met de groep, en ondervindt geen last meer. “Steven is opnieuw inzetbaar”, gaf Laszlo Bölöni donderdagochtend mee. Of we de ex-Rode Duivel ook aan het werk zien tegen de Oostkantonners, moet nog blijken. “Voor een volledige match is het sowieso te vroeg, en dat is net iets waar ik niet van houd”, liet de coach verder optekenen. “Ofwel ben je capabel om een hele wedstrijd te spelen, ofwel niet.”

Te snel te veel minuten

De 31-jarige middenvelder debuteerde met 60 minuten tegen Anderlecht. In zijn tweede match voor Antwerp stond hij al 86 minuten tussen de lijnen, wat naar eigen zeggen te veel was. “Het doel was om gradueel op te bouwen”, zei Defour daar vorige week nog in een interview over. “Mijn tweede match speelde ik bijna volledig uit, waarna een hielprobleem de kop opstak. Vanaf toen is de miserie begonnen, want ik ging compenseren.”

Bölöni verdedigde zich donderdag als volgt: “Als ik iemand het veld opstuur, kan ik niet garanderen dat die maar 50 of 55 minuten zal spelen. Door de wedstrijdomstandigheden kunnen dat er 95 worden. In een beloftematch of een vriendschappelijke partij kan ik daar wel rekening mee houden (zo liet hij Defour 45 minuten opdraven tegen Lierse Kempenzonen, red.) Hoe dan ook zullen we geduldig moeten zijn met Steven, want hij staat te popelen om zijn comeback te maken”, beseft de Roemeen.

Miyoshi langer out dan voorzien

Defour zullen we in 2019 nog in actie zien, Koji Miyoshi niet. De Japanse international viel twee weken geleden uit met een enkelverstuiking en zou tien tot veertien dagen aan de kant staan. Ondertussen traint de tengere spelmaker nog steeds niet met de groep. “Zijn revalidatie duurt langer dan verwacht”, aldus Bölöni. “Ik heb er met de dokter over gesproken, en zoals het er nu naar uitziet komt Koji dit jaar niet meer in actie.”