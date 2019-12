Atalanta, het lelijke eendje in de achtste finales van de Champions League

Toch nog een beetje blauwzwart in de achtste finales van de Champions League. Maandag bij de loting in Nyon gaat een papiertje met een opvallende naam mee in pot 2. Tussen Real Madrid, Chelsea en Borussia Dortmund, komt ook lelijke eendje Atalanta onverwacht drummen in die vijver van klinkende namen.