Leegloop dreigt bij Champions League-sensatie RB Salzburg: “Haaland was al in Dortmund”

Ze eindigden dan misschien maar derde in de groep van Genk, maar toch was RB Salzburg - met liefst 16 goals - dé revelatie van de Champions League. Alleen: nu al dreigt een leegloop bij de Oostenrijkse kampioen. Smaakmakers Erling Braut Haaland (19) en Takumi Minamino (24) lijken volgende maand al een toptransfer te zullen maken.

Slechts 20 miljoen euro. Dat zou de afkoopclausule van Erling Braut Haaland zijn, de nog maar 19-jarige wonderboy die dit seizoen al goed was voor een waanzinnige 28 goals. Acht daarvan kwamen er in de Champions League, waar hij na Robert Lewandowski topschutter is. Half Europa zit achter hem aan - de Noor zou nu al een veelvoud van zijn afkoopsom waard zijn.

Haaland lijkt nu deze winter al andere oorden te kunnen opzoeken. Volgens de lokale krant Ruhr Nachrichten zou de jonge Noor woensdag - amper 24 uur na de uitschakeling in de Champions League - in Dortmund geland zijn. Borussia, de club van Thorgan Hazard en Axel Witsel, is op zoek naar een nieuwe spits en zou gesprekken gestart zijn om Haaland over te nemen van de Salzburgers.

Ook RB Leipzig, die andere club van de Red Bull-franchising, zou al met Haaland gesproken hebben. Enig probleem: zij hebben met Timo Werner al een jonge, getalenteerde spits rondlopen.

Takumi Minamino (links) en Erling Haaland (rechts) Foto: EPA-EFE

Maar ook die andere smaakmaker van Salzburg, de Japanse aanvaller Takumi Minamino (24) zou op weg zijn naar de uitgang. De Japanse international was goed voor 2 goals en 3 assists in de Champions League en zou in de dubbele confrontatie met Liverpool indruk gemaakt hebben op Jürgen Klopp. The Times schrijft dat de Duitser Minamino absoluut naar Liverpool zou willen halen. Ook hij heeft overigens een afkoopclausule, en ook hier zou die erg laag liggen: amper negen miljoen euro. Peanuts. The Reds zouden Minamino, die qua profiel wat weg heeft van Roberto Firmino, volgende maand al willen halen.

Blijft over: de derde man van de Oostenrijkse voorhoede, de 23-jarige Zuid-Koreaan Hee-chan Hwang, een pijlsnelle aanvaller. Goed voor drie goals en vijf assists in de Champions League, en u raadt het al, eveneens op menig lijstje. The Telegraph meldt donderdag dat het Engelse Wolverhampton van hem één van de hoofddoelen wil maken - mogelijk zou hij het seizoen wel kunnen volmaken in Oostenrijk. Als ze dan tenminste nog een ploeg overhebben.