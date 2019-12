De keuze tussen Corbyn en Johnson: wordt het land roder en groener of gaat ‘Brexit Boris’ investeren?

De inzet van de Britse verkiezingen is helder. Haalt Boris Johnson een comfortabele Conservatieve meerderheid of steekt Labour-leider ­Jeremy Corbyn er in extremis een stokje voor? De kans dat Labour de grootste wordt, is klein. Maar misschien kunnen de socialisten beletten dat de Conservatieven een absolute meerderheid halen. In dat geval heeft Corbyn misschien betere kaarten om een coalitie te vormen en premier te worden. Veel vertrouwen hebben de Britten in geen van beide leiders, maar een alternatief is er niet. Corbyn of Johnson: hoe anders zal het Verenigd Koninkrijk er de komende jaren uitzien, en wat zijn de gevolgen voor de Europese Unie?