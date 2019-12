Op een blikje bier tikken om te vermijden dat het overloopt, helpt niet

Het is een gekend trucje: tegen een blik bier tikken om te voorkomen dat het overloopt na te veel geschud. Alleen blijkt dat nu niet te werken, concluderen Deense onderzoekers in een studie.

Het tikken zou ervoor zorgen dat de bubbels koolstofdioxide zich verplaatsen van de zijkant van het blikje naar boven, waardoor ze geen drank naar buiten bruisen als het blik wordt geopend. Maar die theorie blijkt nu een fabel.

“Als wetenschapper wil ik altijd weten of iets nu werkelijk invloed heeft”, zegt auteur Elizaveta Sopina van de University of Southern Denmark aan New Scientist. Ze opende daarom samen met Deense collega’s 330 blikken Carlsberg van 330ml. De ene helft schudden ze gedurende twee minuten, volgens de onderzoekers het equivalent van iemand die met het drankje zou fietsen. Daarna moesten vrijwilligers nog eens de helft van de blikken in elke groep drie keer aantikken en ze vervolgens nietsvermoedend openen. Wat bleek? Er was amper verschil in het verlies van bier tussen de aangetikte en niet-aangetikte, zowel in de groep die geschud werd als in de gewone groep.

Een mogelijke verklaring volgens de onderzoekers, is dat voor het brouwen van bier “polypeptiden” worden gebruikt die voor een schuimkraag moeten zorgen. Die kunnen beletten dat de bubbels naar de oppervlakte van het bier in het blik bewegen. Of het dus ook bij een blikje cola niet werkt, is nog onduidelijk.