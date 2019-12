Mediaminister Dalle herhaalt dat Vlaamse regering werk wil maken van “Vlaamse Netflix”

De Vlaamse regering wil nog altijd een platform oprichten voor Vlaamse tv-content. “Noem het de ‘Vlaamse Netflix’, noem het zoals je wil. De Vlaamse mediaspelers moeten de krachten bundelen om ervoor te zorgen dat de Vlaamse content ook vindbaar blijft en tot bij de consument raakt”, zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) donderdagochtend op het mediacongres Media Fast Forward.

In het Vlaamse regeerakkoord maakte de Vlaamse regering een opening voor de “Vlaamse Netflix”, zonder dat het woord “Netflix” effectief te lezen staat in het akkoord. “In de Vlaamse mediasector wordt gewerkt aan een betalend niet-lineair aanbod met focus op Vlaamse content. Aangezien de VRT de grootste catalogus heeft inzake Vlaamse kwaliteitsvolle fictieproducties vragen we aan de VRT om vanuit een rendabel businessplan in dit project mee te stappen”, luidde het.

Dalle herhaalde die intentie donderdag tijdens het mediacongres Media Fast Forward in The Egg in Brussel. Volgens de Vlaamse mediaminister staat de mediasector “op een belangrijk moment voor de toekomst van onze media in Vlaanderen”. “Ik zou zelfs zeggen: een beslissend moment.”

De Vlaamse creatieve producties behoren volgens Dalle tot de wereldtop. “Daarom willen we werk maken van een platform voor het aanbieden van Vlaamse content. Noem het de ‘Vlaamse Netflix’ , noem het zoals je wil. De Vlaamse mediaspelers moeten de krachten bundelen om ervoor te zorgen dat de Vlaamse content ook vindbaar blijft en tot bij de consument raakt.”