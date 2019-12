Proximus start met gepersonaliseerde reclame op tv

Klanten van Proximus kunnen binnenkort gepersonaliseerde reclame te zien krijgen op enkele Franstalige tv-zenders. De telecomoperator heeft daarover een akkoord gesloten met reclameregie RMB (Régie Média Belge), die onder meer reclame verkoopt voor de openbare omroep RTBF en de commerciële zender AB3. Proximus hoopt het aanbond snel uit te breiden naar het hele land.

In Vlaanderen biedt Telenet adverteerders al de mogelijkheid om advertenties enkel te laten zien aan een specifieke groep kijkers, maar in Franstalig België werd dat model nog niet gecommercialiseerd. Een akkoord tussen Proximus en RMB brengt daar verandering in. RMB mikt op een lancering in het eerste kwartaal van 2020. Proximus hoopt het aanbond snel uit te breiden naar het hele land.

RMB mag het platform van Proximus gebruiken om gerichte reclame te programmeren op alle schermen (tv, pc, smartphone) en dat zowel live als in replay. Adverteerders kunnen regionaal adverteren of een zeer specifieke doelgroep bereiken. Voor de kijker leidt de komst van gerichte tv-reclame volgens Proximus tot een “meer relevante kijkervaring die beter is afgestemd op zijn interesses”.

Proximus-klanten die geen gerichte advertenties willen zien, kunnen dat aangeven via MyProximus op de website of in de app van de provider, of via de interface op de decoder.