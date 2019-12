Hoop voor Standard vanavond? De ziekenboeg van Arsenal zit bomvol

Enkel bij een mirakel tegen Arsenal kan Standard zich nog plaatsen voor de zestiende finales in de Europa League. Maar de Luikenaars leven op hoop want de Engelsen kampen met een volle ziekenboeg.

Linksback Kieran Tierney liep een ontwrichte schouder op tijdens de competitiewedstrijd tegen West Ham en staat drie maanden aan de kant. De blessure voor de Schotse international kwam bovenop de hersenschudding van gewezen kapitein Granit Xhaka, de hamstringblessure van rechtsback Hector Bellerin en de knieproblemen van topaankoop Nicolas Pepe. Spelers als Dani Ceballos en Rob Holding zijn al langer buiten strijd.

Bijgevolg zitten heel wat jonge gasten in de selectie van trainer ad interim Freddie Ljungberg, die volgens de geruchten zijn plek snel weer kwijt zal zijn aan een bekende naam als Carlo Ancelotti of Mikel Arteta. Is er ook weer bij: Gabriel Martinelli, de 18-jarige spits die twee keer scoorde in Londen. Al lijkt Alexandre Lacazette, maandag nog gepasseerd door Ljungberg, de aangewezen nummer negen donderdagavond.