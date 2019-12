Bestuurder moet voortaan 101 bellen om gedepanneerd te worden in Wallonië

Vanaf vrijdag zullen bestuurders die in Wallonië op de autosnelweg of een gelijkaardige weg in panne vallen, steeds het nummer 101 moeten bellen om gedepanneerd te worden. Het doel is om interventies sneller, veiliger en op een beter georganiseerde manier te doen verlopen, zeggen de Waalse wegbeheerder Sofico en de federale politie.