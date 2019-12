N-VA wil sociaal overleg NMBS hervormen

Als het van N-VA afhangt, dan komt er een grondige hertekening van het sociaal overleg binnen de NMBS.

Nu moet voor elk sociaal akkoord een tweederdemeerderheid zijn bij de spoorbonden, terwijl in nagenoeg alle andere sectoren 50 procent plus één volstaat. “In feite wil dat zeggen dat elke grote vakbond nu een vetorecht heeft”, zegt Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA). “Dat zorgt ervoor dat bijna elke flexibilisering, zelfs de meest logische voorstellen, geblokkeerd worden. En dat leidt tot een opbod tussen bonden. Met stakingen zoals die van volgende week tot gevolg.”

ACOD en VSOA hebben een stakingsaanzegging lopen op donderdag 19 december. Roggeman betreurt die. “In 2018 kostte de stakingswoede van de bonden maar liefst 5,7 miljoen euro aan niet-verkochte treintickets. Dan zwijgen we nog over de economische schade door mobiliteitsproblemen. Elke treinstaking kost miljoenen.”

Roggeman benadrukt dat hij niet wil raken aan de rechten van de werknemers. “Dit is louter organisatorisch. In de bouwsector bijvoorbeeld gaat het wel met 50 procent plus 1. Dit voorstel zal het sociaal overleg vlotter doen lopen en doorbreekt de negatieve spiraal waar de NMBS nu in zit.”