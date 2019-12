Koppel uit Nijlen schuldig aan poging tot moord op huisgenoot

Mechelen / Nijlen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een koppel uit Nijlen schuldig bevonden aan de poging tot moord op hun huisgenoot. De twee hadden de man in zijn slaap geslagen met een bijl en een knuppel, de man kon ontkomen en zwaargewond hulp zoeken bij de buren. Het koppel kreeg elk acht jaar effectief.

De feiten dateren van eind juni dit jaar. Het slachtoffer was een huisgast van het koppel, die na een discussie via een berichtje had laten weten dat hij het appartement kort en klein had geslagen. Daarop besloten de twee met een derde naar het appartement af te zakken, gewapend met een bijl en knuppel, met als bedoeling de man van kant te maken en zijn lichaam in het kanaal te dumpen. De derde weigerde hieraan mee te werken, maar getuigde over de intenties in zijn verhoor bij de politie achteraf. Daardoor was ook snel duidelijk wie de daders waren.

De man lag te slapen toen de twee het appartement via het raam betraden, hij had immers de deur gebarricadeerd. Hij heeft zich dus niet verweerd en kon als bij wonder ontsnappen en bij de buren hulp zoeken. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het parket vorderde tien jaar effectieve celstraf voor poging tot moord. De voorbedachtheid en de bedoeling om de man te doden was voor de procureur zeer duidelijk. De rechtbank veroordeelde het duo tot acht jaar effectief, de twee verblijven in de gevangenis sinds de feiten.