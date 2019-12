Verhuurder krijgt straf met uitstel voor nalatigheid dit tot CO-dode leidt

Mechelen / Lier - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een vrouw uit Lier schuldig bevonden aan onopzettelijke doodslag. Ze was als verhuurder van een appartement verantwoordelijk voor de dood van een 29-jarige vrouw die stierf na CO-intoxicatie. De eigenares zou onvoldoende maatregelen hebben getroffen voor een defecte verwarmingsketel.

De huurster werd op 5 maart 2018 dood in de douche aangetroffen door een vriendin. De doodsoorzaak was CO-intoxicatie. Uit het onderzoek blijkt dat de verhuurder al sinds november 2016 op de hoogte was van de defecte verwarmingsketel maar niets deed om die te vervangen.

“De doodsoorzaak is duidelijk, het defect ook en dat werd meermaals gemeld aan de eigenaar”, zei procureur Ken Van hoogenbemt. “Dit zijn ernstige feiten, mevrouw is zeer nalatig geweest.” Hij vroeg de maximumstraf, twee jaar en 8.000 euro, mogelijk met uitstel “want haar naar de gevangenis sturen heeft weinig zin”.

Volgens de verdediging was de vrouw niet op de hoogte van de ernst van het defect. “Zij wist dat de ketel aan vernieuwing toe was maar wist niet dat dit zeer dringend moest gebeuren”, klonk het bij meester Marina Hermans. “Als zij had geweten dat er een CO-probleem was, dan zou ze meteen hebben ingegrepen.” In haar verdediging wees de eigenares naar twee chauffagisten die volgens haar niet duidelijk waren geweest in hun verslag. Bovendien beweert zij dat niet de ketel zelf maar een probleem aan het rookgasafvoerkanaal de oorzaak van de CO-intoxicatie was, wat niet verholpen zou zijn door een vernieuwing van de ketel.

“Ik heb zeer weinig begrip voor de gevoerde verdedigingsstrategie die getuigt van weinig schuldinzicht”, zei de procureur daarop. “Iedereen heeft fouten gemaakt behalve zij. Ik heb al spijt dat ik om een straf met uitstel heb gevraagd.”

De rechtbank oordeelde dat een straf met uitstel een voldoende zware straf was en gaf de vrouw twee jaar met uitstel en een effectieve boete van 4.000 euro. De familie van het slachtoffer - haar man en twee kinderen, ouders, broer en zus - stelde zich burgerlijke partij. Zij krijgen samen ruim 65.000 euro schadevergoeding toegewezen.