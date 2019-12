Jan Jambon respecteert beslissing van Aalst om afstand te doen van Unesco-erkenning, maar “dit had anders gekund”

Aalst - Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon respecteert de beslissing van de carnavalisten in Aalst om zelf afstand te doen van de Unesco-werelderfgoederkenning. De Vlaamse regering heeft zich niet willen mengen in die kwestie, maar Jambon heeft wel vragen bij de houding van de Unesco. Dat heeft Jambon donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) en Elisabeth Meuleman (Groen).

Het Aalsterse carnaval kwam tijdens de vorige editie in opspraak. Op een praalwagen stonden Joodse karikaturen afgebeeld, met pijpenkrullen, haakneuzen en een grote kist met geld. Er kwam niet alleen kritiek van de Joodse gemeenschap, maar ook de Unesco noemde de karikaturen respectloos.

LEES OOK. Aalst Carnaval bezorgt N-VA intern probleem: “Ik vrees een tsunami van haakneuzen en pijpenkrullen”

Aalst Carnaval staat sinds 2010 op de werelderfgoedlijst van de Unesco, maar dreigde die erkenning te verliezen tijdens de (momenteel lopende) bijeenkomst van de Unesco in Colombia. Om die schrapping voor te zijn, besliste de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) vorige week - in overleg met de carnavalisten - om het Aalsterse carnaval zelf te laten schrappen van de lijst. “Wij zijn geen antisemieten of racisten. Wie dat blijft beweren, is te kwader trouw. Aalst zal altijd de hoofdstad van spot en satire blijven. Wat men ook probeert: wij laten ons de vleugels niet knippen”, klonk het toen.

“Had anders gekund”

Volgens Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon heeft de Vlaamse regering zich niet willen mengen in de beslissing van de stad Aalst. “Er is zoiets als autonomie van lokale besturen en die respecteren we ook. Ik heb het grootste respect voor de keuze van de carnavalisten, verwoord door het stadsbestuur, om vrijwillig afstand te doen van de Unesco-erkenning”, zo zei Jambon in antwoord op vragen van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) en Elisabeth Meuleman (Groen).

Jambon heeft wel vragen bij de houding van de Unesco in het dossier. “Ik betreur ten zeerste dat er onmiddellijk na de carnavalstoet in een perscommuniqué in harde bewoordingen is gereageerd zonder de zaak eerst grondig te onderzoeken en in dialoog te gaan met de erfgoedgemeenschap. Volgens mij had het anders kunnen lopen wanneer dat wel was gebeurd”, aldus Jambon.

LEES OOK. Burgemeester verdedigt beslissing om Unesco-erkenning op te geven in gemeenteraad: “Het probleem zit niet in Aalst, maar bij Unesco zelf”

Hoewel Aalst zelf heeft gevraagd om van de lijst geschrapt te worden, staat de schrapping van de erkenning uitgerekend vandaag/donderdag nog wel op de agenda van de Unesco-bijeenkomst in Bogota (Colombia). Dat zou trouwens een primeur zijn. Nog nooit werd een erkenning geschrapt. Er is volgens Jambon gevraagd om de schrapping van de agenda te laten verwijderen, ook omdat die schrapping door de vraag van Aalst zelf “zonder voorwerp” is geworden. “We kunnen nu alleen maar afwachten hoe de discussie in Bogota verder zal verlopen”, dixit Jambon nog.