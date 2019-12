Goedbedoeld, gezellig en warm, maar Kind en Gezin waarschuwt: “Geef dit niet aan je baby in de winter"

In de winter kunnen ouders of grootouders de neiging hebben om een baby in te stoppen met een extra lakentje of dekentje, maar dat doen ze volgens Kind en Gezin beter niet. Ook tijdens de koude dagen zijn slaapzakjes op maat de veiligste keuze, klinkt het donderdag.

Een slaapzak is aan te raden thuis, in de opvang, bij dutjes en bij overnachtingen bij de grootouders. In de winter is het buiten weliswaar koud, maar het is de binnentemperatuur die geldt. Baby’s met een extra dekentje toedekken brengt bijkomende risico’s met zich mee.

“Nu het koud weer is zien we soms heel dik ingeduffelde baby’s, en dan kan die baby het heel warm krijgen. Om veilig te slapen is een slaapzakje op maat perfect geschikt”, zegt Nele Wouters, de woordvoerster van Kind en Gezin.

Een goede slaapzak heeft de juiste maat en armgaten, met of zonder mouwen. De juiste maat zorgt ervoor dat een baby bij het wroeten niet dieper in de slaapzak terechtkomt. De baby blijft ook op temperatuur tijdens zijn slaap, en de kans dat hij omrolt is kleiner. Bovendien blijven het gezicht en hoofdje vrij, wat belangrijk is om een normale lichaamstemperatuur te behouden en verstikking te vermijden.