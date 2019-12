Eindelijk nieuwe eigenaar voor in beslag genomen kasteel dat werd betaald met zwart geld: “Zelf verrast dat er geen hoger bod volgde”

Aarschot / Gelrode -

De FOD Financiën heeft een nieuwe eigenaar gevonden voor het Kasteel van Rivieren in Gelrode. Nick Van der Schueren wordt de nieuwe kasteelheer met zijn bod van 1 miljoen euro. Het Hof van Beroep had het kasteel tien jaar geleden verbeurd verklaard, omdat het was betaald met zwart geld.