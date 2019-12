Zulte Waregem weet eindelijk hoe lang het zijn sterkhouder Olivier Deschacht moet missen. De verdediger liep een bijna twee weken geleden een luxatie aan de schouder op. Hij zal onbeschikbaar zijn tot na de winterstop, zo meldt Essevee.

De medische staf van de West-Vlamingen wil Deschacht klaarstomen tegen het duel met Genk op 19 januari. De 38-jarige verdediger is een steunpilaar in de ploeg van Francky Dury en stond tot aan zijn blessure in elke match aan de aftrap.