Limburgse jonge vrouw draagt na 3 jaar nog steeds de sporen van zinloos geweld: “Er is een Stans voor en na het incident”

Houthalen-Helchteren / Hasselt - Fysiek mag Stans Eerdekens weer in orde zijn, mentaal draagt ze nog steeds de sporen van wat er drie jaar geleden is gebeurd. Dat zegt de vader van de Houthalense jonge vrouw in een gesprek met TV Limburg. Stans werd drie jaar geleden tijdens een avondje uit in het gezicht geslagen met een drinkglas en liep ernstige verwondingen op.

De dader, een twintiger uit Hasselt werd voor de feiten veroordeeld door de correctionele rechtbank. Hij kreeg een celstraf van twee jaar met uitstel en een geldboete van meer dan 70.000 euro. Stans had de dader volgens haar vader liever in de gevangenis gezien. Maar de jonge Limburgse is toch wel opgelucht dat alles achter de rug is.

Toch slaapt Stans nog steeds erg slecht en is ze bang als ze buitenkomt of uitgaat: “Er zijn toch nog momenten dat het echt niet gaat.” Onlangs was het gezin Eerdekens in een Engelse pub, maar toen er plots een glas viel, “kwam alles terug”, aldus papa Jos.

Het toenmalige stadsbestuur van Hasselt zette na het zinloze geweld een cameraplan op poten.