Donald Trump junior schiet “nationaal symbool” dood in Mongolië

Tijdens een safari in Mongolië heeft Donald Trump junior afgelopen zomer een zeldzaam en bedreigd schapenras doodgeschoten. Dat raakte woensdag bekend. Pas nadat het dier al was doodgeschoten, kreeg Trump junior met terugwerkende kracht een jachtvergunning van de Mongoolse president.

De zaak werd woensdag aan het licht gebracht door ProPublica, een Amerikaanse ngo gespecialiseerd in onderzoeksjournalistiek. Volgens de journalistieke organisatie werd Trump junior tijdens de trip begeleid door bewakingsagenten uit zowel de Verenigde Staten als Mongolië.

Argalischapen in een nationaal park in Kazachstan. Foto: S. Reznichenko

Het gedode dier, een zeldzaam argalischaap, wordt in Mongolië gezien als een nationaal symbool, onder meer wegens zijn enorme hoorns. Een argalischaap doodschieten mag er enkel nadat eerst een speciale jachtvergunning werd uitgereikt. Volgens ProPublica komen in Mongolië enkel mensen ‘met genoeg geld of politieke connecties’ in aanmerking voor zo’n vergunning.

Trump junior had die vergunning echter nog niet toen hij het dier doodde. Pas een maand later, toen hij Mongolië alweer verlaten had, werd die uitgereikt. De zoon van de Amerikaanse president zou tussendoor een ontmoeting hebben gehad met de Mongoolse president, Khaltmaagiin Battulga. Dat wijst op een mogelijke ‘speciale behandeling’ die hij zou kunnen gekregen hebben toen de jachtvergunning werd verstrekt.

“Uitgehongerde dorpelingen”

“Trump junior schoot de argali ’s nachts neer met een jachtgeweer met nachtkijker”, zei een van zijn gidsen tegen ProPublica. “Hij hield zijn plaatselijke gidsen tegen toen die het dier ter plekke wilden villen en ontleden. Ze moesten het karkas wegdragen op een aluminium plaat, zodat zijn vacht en gewei niet beschadigd raakten.”

Volgens diezelfde gids zou Trump junior naast de argali ook een rood hert doodgeschoten hebben, waarvoor in principe ook al een jachtvergunning vereist is.

Trump junior tijdens zijn safari in Zimbabwe in 2012. Foto: Hunting Legends

In 2012 kwam Trump junior al eens onder vuur te liggen, nadat foto’s van hem waren opgedoken die waren gemaakt tijdens een safari in Zimbabwe. Hij poseerde toen naast de karkassen van verschillende door hem doodgeschoten dieren. In 2015 verdedigde president Donald Trump zijn zoon nog in een tweet. Daarin zei hij dat zijn zonen de doodgeschoten dieren “weggeven aan arme en uitgehongerde dorpelingen”.