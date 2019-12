Waarom Sander Berge bergen geld waard is: “Zelden iemand zo snel met de bal aan de voet van box-to-box zien gaan”

Door de droge 4-0 was het geen prettige slotspeeldag voor Racing Genk in de Champions League. Maar mogelijk wel een lucratieve. Voor de wedstrijd zaten beide besturen samen voor een lunch. Op tafel: Sander Berge (21). De Napolitanen zouden in januari ruim 20 miljoen euro op tafel willen leggen voor de Noorse middenvelder. Is de Genkenaar die som wel waard? “We mogen een speler van zijn kaliber echt niet meer voor pakweg 8 miljoen euro laten gaan.”